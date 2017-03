Mögliche Ausweichstadien für das Pokalspiel wären die Arenen in Osnabrück oder Bielefeld.

Schiedsrichter Felix Brych (München) hatte den tiefen, matschigen Rasen im kleinen Lotter Frimo-Stadion (10.059 Plätze) am Dienstagabend 45 Minuten vor dem geplanten Anpfiff für unbespielbar erklärt. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wird zeitnah über den Nachholtermin entscheiden. Kritik an Lotte oder dem Schiedsrichter übte Watzke nicht: "Das ging überhaupt nicht. Der Rasen hatte keine Festigkeit. Das wäre für alle gesundheitsgefährdend gewesen."

Auslosung mit Los Lotte/BVB

Die Auslosung der DFB-Pokal-Halbfinals am Mittwochabend wird trotz der Spielabsage in Lotte wie geplant durchgeführt. Ex-Nationalspieler Matthias Sammer wird im Anschluss an das Viertelfinale zwischen Titelverteidiger FC Bayern und dem FC Schalke 04 (ab 20:45 Uhr im AZ-Liveticker) im Rahmen des Sportschau Clubs in Herten die Lose ziehen. Einem Halbfinalisten wird dabei das kombinierte Los Lotte/Dortmund zugewiesen werden. Die Pokal-Halbfinals werden am 25. und 26. April gespielt.