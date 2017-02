München - Dass die Allianz Arena bei einem Bayern-Spiel nicht ausverkauft ist, kommt selten vor. Für das Spiel morgen gegen Schalke im DFB-Pokal gibt es aber noch einige Restkarten. Also Obacht, Kurzentschlossene: Wer live dabei sein möchte, kann noch bis morgen 14 Uhr im Online-Ticketing der Bayern oder im Servicecenter in der Säbener Straße Karten erwerben. Danach gehen die restlichen Karten an den Stadionkassen in den Verkauf.