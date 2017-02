München - Ob Renato Sanches - er fehlte am Montag wegen einer Erkältung im Training - am Mittwoch in der Allianz Arena gegen den FC Schalke 04 im Kader steht, ist noch nicht raus. Ansonsten fehlt beim deutschen Rekordmeister nur Jerome Boateng. Xabi Alonso sollte wieder fit sein - und könnte in diesem Pokalhit in die Anfangsformation zurückkehren. Bei den Schalkern ist die Spielerdecke aktuell so dünn, dass eigentlich kein Weg an der aktuell stärksten Startelf vorbeiführt. Trainer Markus Weinzierl bietet sich keine Chance zur Rotation. Für den verletzten Naldo rückte zuletzt Ex-Bayern-Profi Holger Badstuber in die Viererkette. Und er machte seine Sache gut.