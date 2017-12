Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen

Wie die Borussia aus dem Revier, würde auch gerne die vom Niederrhein mal wieder ins Endspiel. In der vergangenen Saison waren die Gladbacher kurz davor, scheiterten jedoch im Halbfinale im Elfmeterschießen an Eintracht Frankfurt. In der Runde der letzten 16 will das Team von Trainer Dieter Hecking Revanche für die jüngste Klatsche in der Liga nehmen.

Nach 1:0-Halbzeitführung verloren die Fohlen im Oktober noch 1:5 gegen Bayer 04. "Jetzt ist es eine neue Konstellation. Wir wollen eine Runde weiterkommen", sagte Borussen-Kapitän Lars Stindl. Sein Trainer meinte vor dem Kräftemessen der beiden offensivstarken Mannschaften: "Wir sind alle heiß auf den Pokal. Das wird ein offener Schlagabtausch."

Werder Bremen - SC Freiburg

Ähnlich wie in Mönchengladbach gibt es auch vor dem Aufeinandertreffen der Bremer mit Freiburg keinen klaren Favoriten. "Wir müssen zum Abschluss nochmal die allerletzten Körner raushauen", sagte SCF-Coach Christian Streich, in dessen Mannschaft einige Stammspieler fraglich sind.

Bei Werder stand Streichs Kollege Kohfeldt vor der Partie im Mittelpunkt. Anders als zunächst angekündigt, wurde dessen Weiterbeschäftigung schon vor der letzten Pflichtpartie 2017 verkündet. "Unabhängig vom Ausgang des Pokalspiels gegen den SC Freiburg sehen wir die gewünschte Weiterentwicklung der Mannschaft und möchten Florian Kohfeldt die Möglichkeit geben, seine Arbeit dauerhaft fortzusetzen", wird Sportchef Frank Baumann in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Der Ex-Profi forderte für den Jahresabschluss: "Im Pokal wollen wir überwintern. Ich bin sicher, dass wir das erreichen werden."

Eintracht Frankfurt - 1. FC Heidenheim

Bei Eintracht Frankfurt wäre alles andere als der Viertelfinaleinzug gegen den Zweitligisten 1. FC Heidenheim eine Überraschung. Seine Mannschaft wisse aus dem Mai noch, wie schön das Pokalfinale sei, sagte der Trainer der Hessen, Niko Kovac. Da bedürfe es "keiner großen Motivation".

Mit einem Sieg "lässt sich Weihnachten sehr viel leichter feiern", sagte Kovac. Ob der Urlaub zum Fest entspannt wird, entscheidet sich also erst am Mittwochabend. Dass er kurz wird, steht vor dem Pokalspiel schon fest: Die Eintracht beginnt schon am 28. Dezember wieder mit der Vorbereitung auf die Rückrunde und wird damit die kürzeste Winterpause aller Erstligisten haben.

