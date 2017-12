"Ich sehe vieles, was Peter Bosz gemacht hat, das richtig gut war", sagte der Österreicher. Das Pokalspiel in München bezeichnete Stöger als "echtes Highlight" für ihn persönlich. Er habe "ein sehr spannendes, bewegtes, eigenartiges Jahr" hinter sich.

Zu Beginn hätte "so eine Geschichte kein Mensch" geglaubt. "Das Pokalspiel toppt das Ganze", so Stöger, der erst am 3. Dezember beim 1. FC Köln entlassen worden war.

An mögliche Transfers in der Winterpause hat Stöger aktuell noch keinen Gedanken verschwendet: "Da haben wir bislang nicht drüber gesprochen. Ich bin der Meinung, dass mir eine großartige Mannschaft zur Verfügung steht. Ich sehe auf den ersten Blick nichts, wo ich sage: Da müssen wir was machen."

Stöger: "Vielleicht kann man ein Gefühl mitnehmen"

Die Halbfinal-Siege der Borussia in München in den Pokaljahren 2015 und 2017 hat Stöger nach eigenem Bekunden nur im Hinterkopf. "Vielleicht kann man ein Gefühl mitnehmen. Das hat aber auf den Mittwoch keinen Einfluss."

Stöger warnte die Mannschaft des Tabellendritten, sich zu sehr mit diesen positiven Ergebnissen zu beschäftigen: "Das Gefühl der Sicherheit geht schnell einmal in den Bereich der Gelassenheit und Überheblichkeit über."

In München sieht Stöger Möglichkeiten, dass sein Team den Bayern richtig gefährlich werden könne. Doch für beide Vereine sei das Aufeinandertreffen bereits im Achtelfinale nicht unbedingt das gefühlte Wunsch-Los.

