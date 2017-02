"Wolfsburg ist zu vergleichen mit Schalke. Es läuft nicht so gut, sie stehen nicht so gut in der Tabelle. Sie haben aber gute Spieler. Ich denke, sie kommen, um defensiv zu arbeiten und dann zu kontern", sagte FCB-Coach Carlo Ancelotti am Montag in der Pressekonferenz. Mit Freude wird sich der Italiener an den 10. Dezember zurückerinnern: Damals besiegten die Münchner den VfL mit 5:0.