Die Elf von Trainer Daniel Bierofka trifft am Sonntag, den 13. August um 15.30 Uhr in der ersten Runde des DFB-Pokals auf die Ingolstädter. Nach dem Absturz in die Regionalliga Bayern wäre ein Weiterkommen der Sechzger dabei nicht nur eine Sensation, sondern auch ein unerhoffter Geldregen in höchster Not.