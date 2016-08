Lesen Sie hier: Bastian Schweinsteiger - der Herzfußballer

Es habe "einen respektvollen Austausch" mit Uniteds Teammanager José Mourinho gegeben: "Ich kenne das Interesse von Manchester. Aber ich weiß auch, was ich will. Man muss jetzt abwarten, wie der September und Oktober läuft und was sich ergibt."

Lesen Sie hier: Wer wird neuer DFB-Kapitän?

Im Moment gehe es ihm "trotz der Situation gut. Das verlorene Champions-League-Finale in München war schwieriger zu überwinden. Ich bin reifer geworden. Ich weiß, mit solchen Situationen umzugehen. Das Fußball-Geschäft ist ein hartes Business und leider nicht nur Sport."

Was er nach dem Karriereende machen will, hat Schweinsteiger nach eigener Auskunft noch nicht entschieden: "Ich muss auch sehen, wie sich das Leben nach der aktiven Karriere anfühlt."