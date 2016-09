Joachim Löw hat Manuel Neuer zum Nachfolger von Bastian Schweinsteiger als Kapitän der Nationalmannschaft ernannt. Der 30-jährige Neuer ist der erste Torwart im Kapitänsamt seit Oliver Kahn, der bis 2004 die schwarz-rot-goldene Binde trug. Bereits für die EM in Frankreich hatte Löw seinen Schlussmann in diesem Sommer zum Turnierkapitän gekürt, da Schweinsteiger in den ersten fünf Partien nicht in der Startelf stand.