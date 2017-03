"Ja ich will Senator werden" Hunderte Morde: Pablo Escobars Auftragskiller will in die Politik

Er hat für Pablo Escobar sogar seine Geliebte töten lassen. 250 Morde gehen auf sein Konto. 23 Jahre saß Escobars rechte Hand, "Popeye", im Gefängnis. Jetzt will er in die Politik. Eine Begegnung in Medellín.