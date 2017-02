Dezent veredeltes Cockpit BMW gönnt dem 4er ein Facelift

Zu erkennen sind die Autos von außen an serienmäßigen LED-Scheinwerfern und einem neuen Lufteinlass an der Front, an geänderten Heckleuchten sowie an neuen Felgen und Farben. Innen gibt es ein dezent veredeltes Cockpit, ein weiterentwickeltes Menü für das Infotainmentsystem und auf Wunsch neue Instrumente mit unterschiedlicher Programmierung für die verschiedenen Fahrmodi, so der Hersteller weiter.