Im Raum Leipzig wurden nach Angaben der Bundespolizei seit 2.40 Uhr am Montag Brandanschläge auf Kabelschächte und elektronische Stellwerke verübt. "In einigen Fällen konnten Brandvorrichtungen unschädlich gemacht werden, bevor sie Schaden anrichteten", sagte ein Sprecher. Zudem sei mit einem Hubschrauber aus der Luft nach weiteren Brandorten gesucht worden.

13 mutmaßliche Anschläge - Ermittler gehen von einem Zusammenhang aus

Bisher seien bundesweit zwölf Brandanschläge auf Bahnstrecken festgestellt worden. Die Ermittler gehen davon aus, dass es zwischen den Bränden einen Zusammenhang gibt. Die Berliner Polizei sprach von 13 mutmaßlichen Anschlägen.

Ein Polizeiwagen steht in Berlin vor dem S-Bahnhof am Treptower Park. Hier wurde ein Feuer in einem Kabelschacht gelegt. Foto: Paul Zinken/dpa

Am Berliner S-Bahnhof Treptower Park wurde vermutlich ein Feuer in einem Kabelschacht gelegt. "Es sieht derzeit danach aus, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde", sagte ein Polizeisprecher. Es kam zu erheblichen Problemen im Nahverkehr. In Lautsprecheransagen auf dem Bahnsteig wurde von einem möglichen Brandanschlag gesprochen.

In Hamburg gab es zwei Brände an Zuggleisen, im Stadtteil Eidelstedt und im Bereich Höltigbaum brannten Kabel neben den Gleisen, erklärte ein Polizeisprecher am Montagmorgen. Eine Sprecherin der Deutschen Bahn sagte, der Zugverkehr auf der Strecke Hamburg-Lübeck sei zwischen Rahlstedt und Ahrensburg unterbrochen. Sie sprach von Vandalismus. Die Störung werde vermutlich den ganzen Tag dauern.

