Deutschlands jüngster Landrat Jung, schwul, bald Student: Regener Landrat Adam hört auf

Sex-Skandal, Alkoholproblem: Adam räumte alles ein

Im November 2013 gab er zu, Sex in Amtsräumen gehabt zu haben. Vergangenen September räumte er in einem offenen Brief zudem ein Alkoholproblem ein. Adam führte seine Abhängigkeit unter anderem auf sein Leben als Kommunalpolitiker zurück, das dem Körper viel abverlange: "Stress, kaum freie Abende oder Wochenenden, wenig Urlaub, wenig Schlaf."

Erst während einer krankheitsbedingten Kur im Schwarzwald habe er realisiert, in welchem "unglaublichen Tempo" sein Leben in den vergangenen Jahren verlaufen sei. Nun kehrt er der aktiven Politik den Rücken und nimmt in Passau sein Studium auf.

