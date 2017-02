Unionstreffen in München Wer wird neuer Bahnchef? Parteien in Gesprächen

Offiziell stehen hier aber andere Themen auf der Agenda. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) dämpfte vorab die Erwartungen. "Wir arbeiten natürlich täglich daran und suchen nach einer entsprechenden Personallösung. Es wird in Kürze so weit sein", betonte Dobrindt am Sonntag. Aber das stehe "nicht für heute und nicht für morgen an". Auf die Frage, ob die Entscheidung in dieser Woche falle, sagte er: "abwarten".