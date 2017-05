Abgelehnte Asylbewerber Immer weniger Migranten kehren freiwillig in Heimat zurück

Unter der Adresse returningfromgermany.de sind ab sofort Auskünfte zu Förderprogrammen, Beratungsstellen in Deutschland und Unterstützungsangeboten im Herkunftsland zu bekommen. Was vorher an verschiedenen Stellen zu erfahren war, ist hier gesammelt. Die Internationale Organisation für Migration, das Innenministerium und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) entwickelten das Portal gemeinsam und stellten es in Berlin vor.