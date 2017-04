Diskussion über eine Ampelkoalition Wem steht die FDP näher: Union oder SPD?

Wie die FDP vermeiden es auch Union und SPD tunlichst, sich auf eine Koalitionsvariante für die Zeit nach der Wahl am 24. September festzulegen. SPD-Vize Thorsten Schäfer-Gümbel sagte der "Welt" (Online, Print: Montag): "Es wird mit uns keinen Koalitionswahlkampf geben." Grundsätzlich kann er sich ein Bündnis mit der FDP aber vorstellen: "Politisch war die Zeit der sozialliberalen Koalition in der Bundesrepublik nicht die schlechteste", sagte er. An anderer Stelle des Interviews merkte er an, die SPD habe "keine Sehnsucht", die große Koalition fortzusetzen. "CDU und CSU sind Bremsklötze bei mehr Gerechtigkeit und der Modernisierung unseres Landes."

Auch SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann sagte in der ARD: "Wir machen keine Koalitionsaussage." Ohne die Linkspartei direkt zu nennen, fügte er hinzu: "Wir werden in jedem Fall keine Koalition eingehen, die darauf angelegt ist, die internationale Verantwortung Deutschlands zu schwächen - oder darauf angelegt ist, die Europäische Union zu schwächen."

Nach der Wählerabsage an ein rot-rotes Bündnis im Saarland hatte am Wochenende die Debatte über eine Ampelkoalition im Bund an Fahrt gewonnen. SPD-Fraktionsvize Carsten Schneider sagte, die Gemeinsamkeiten mit Grünen und FDP seien am größten. Der Vizevorsitzende Olaf Scholz warnte seine Partei offen vor einer Koalition mit der Linken.

