Achter Podestplatz Nächste Topergebnis: Wellinger nach Aufholjagd Dritter

Bei wechselnden Windbedingungen sprang Andreas Wank als Neunter mit 102 und 103 erstmals in diesem Winter in die Top Ten. Für eine WM-Nominierung reichte es jedoch nicht mehr. Die letzten beiden Tickets für die Titelkämpfe in Lahti vergab Bundestrainer Werner Schuster an Stephan Leyhe, der Zwölfter wurde, und Karl Geiger. Der Bayer fiel als Halbzeit-Sechster noch auf Rang 25 zurück. Richard Freitag musste wegen eines grippalen Infekts auf einen Start verzichten.