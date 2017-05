Rücktritt vom Rücktritt Karrierepläne von Seehofer: Nur ein Drittel findet es gut

München - Horst Seehofers Rücktritt vom Rücktritt hat nicht bei allen Menschen in Bayern große Freude ausgelöst. Weniger als ein Drittel der Teilnehmer einer Umfrage (32 Prozent) im Freistaat gaben an, die neuen Karrierepläne des CSU-Chefs und bayerischen Ministerpräsidenten gut zu finden. 37 Prozent gaben gegenüber dem Hamburger Umfrage­Institut GMS im Auftrag von 17:30 SAT.1 BAYERN sogar an, dass sie es schlecht finden, 27 Prozent begrüßten es nur "teilweise". Anfang vergangener Woche hatte der 67-Jährige erklärt, auch über 2018 hinaus Parteichef und je nach Ausgang der Bayern-Wahl 2018 auch Ministerpräsident bleiben zu wollen. Bei den CSU-Wählern gaben immerhin 55 Prozent an, Seehofers Entscheidung gut zu finden.