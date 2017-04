Folgen des Dieselskandals mildern VW wirbt bei US-Kunden mit langer Garantie um Vertrauen

New York - VW gibt Kunden in den Vereinigten Staaten für die Geländewagen Tiguan und Atlas künftig für eine Fahrleistung von umgerechnet 115.000 Kilometern Garantie, maximal für eine Dauer von sechs Jahren, wie das Unternehmen in New York mitteilte. Zum Vergleich: In Deutschland können Kunden die zwei Jahre währende Herstellergarantie gegen Bezahlung auf einen Zeitraum von fünf Jahren verlängern. Die maximale Fahrleistung liegt bei 150.000 Kilometern. Beim Tiguan müssen Kunden dafür nach aktueller Preisliste allerdings 1.725 Euro auf den Tisch legen.