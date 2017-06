"Habe richtig gehandelt" Pfullendorf-Affäre: Von der Leyen verteidigt sich

Auch die SPD hatte von der Leyens Umgang mit der Truppe scharf kritisiert. SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann nannte sie in der Bild "die schlechteste Verteidigungsministerin seit der deutschen Einheit".

Von der Leyen bekräftigte gegenüber den Funke-Zeitungen, sie wolle Verteidigungsministerin bleiben und den Modernisierungskurs bei der Bundeswehr fortsetzen. "Ich bin zuversichtlich, dass wir miteinander auch durch diese schwierige Zeit durchkommen", sagte sie.

Merkel: Es gab kritikwürdige Vorgänge

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Arbeit der Bundeswehr als Garanten für die Sicherheit gewürdigt, zugleich aber auf Verfehlungen hingewiesen. "Natürlich gab es in letzter Zeit Vorfälle, die auch kritikwürdig waren", sagte sie in ihrer am Samstag veröffentlichten Videobotschaft.

"Die Bundesverteidigungsministerin, Ursula von der Leyen hat darauf aufmerksam gemacht, dass die Dinge natürlich geklärt werden müssen; dass das wichtige Führungsprinzip, das Prinzip der Inneren Führung, auch überall durchgesetzt werden muss."

Merkel äußerte sich aus Anlass des "Tages der Bundeswehr", bei dem sich die Truppe am Samstag an bundesweit 16 Standorten der Öffentlichkeit präsentierte. Sie wolle diese Gelegenheit nutzen, um den Soldaten und Zivilbeschäftigten zu danken, sagte Merkel. Sie leisteten "einen wertvollen, einen völlig unverzichtbaren Dienst für unsere Gesellschaft", im Inland wie bei Auslandseinsätzen.

"Sie sorgen für unsere äußere Sicherheit und dafür, dass Menschen einfach gut und sicher leben können."

