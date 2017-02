"Größtes Militärbündnis aller Zeiten" Von der Leyen sagt Litauen militärischen Beistand zu

"Wir sind Deutschland dankbar für die Führung des multinationalen Bataillons in Litauen", sagte die litauische Staatspräsidentin Dalia Grybauskaite. Die Stationierung des Gefechtsverbands erfolge zur "richtigen Zeit am richtigen Ort". Das Bataillon stärke erheblich das Nato-Abschreckungspotenzial in der Region. Armeechef Jonas Vytautas Zukas sprach von einem "historischen Tag für Litauen".

Litauen und andere östliche Nato-Mitglieder sind wegen des russischen Vorgehens in der Ukraine besorgt um ihre Sicherheit. Die Nato hatte deshalb bei ihrem Gipfel im Juli 2016 die Entsendung von je etwa 1.000 Soldaten in die drei baltischen Staaten und Polen beschlossen.

Nato-General Salvatore Farina, Leiter des Bündnishauptquartiers im niederländischen Brunssum, bezeichnete die verstärkte Nato-Präsenz im Osten des Bündnisgebietes als "verhältnismäßige Maßnahme". Auch von der Leyen bezeichnete die Stärke der Truppen als "angemessen".

Kritik am Besuch von der Leyens in Litauen kam von den Linken. Parteichefin Katja Kipping warf ihr Unterstützung für die Manöver der Nato in den östlichen EU-Staaten vor. "Die verschärfen das Klima", sagte sie der dpa. Entspannungspolitik bringe dem Baltikum mehr Sicherheit.