Deutsche Eishockey Liga Viertelfinale startet:Mannheim und München die Favoriten

Titelverteidiger und Hauptrundensieger EHC Red Bull München muss gegen das große Überraschungsteam Fischtown Pinguins ran. "Die haben gezeigt, was sie drauf haben", sagte der zum besten DEL-Verteidiger gekürte Konrad Abeltshauser. Der Neuling aus Bremerhaven schaffte es als erster Aufsteiger überhaupt in ein Playoff-Viertelfinale, ist in der "Best-of-Seven-Serie" aber klarer Außenseiter. "Zu null werden wir die Serie jedenfalls nicht verlieren", tönte Pinguins-Manager Alfred Prey dennoch. Die Underdog-Rolle liegt Bremerhaven, das in der Vorrunde beide Auswärtsspiele in München gewann.