Die Stuttgarter übernahmen von Beginn an die Initiative und gingen verdient 1:0 in Führung. Toni Sunjic (18.) traf nach einem Eckball. Als die Braunschweiger besser ins Spiel kamen, traf Kevin Großkreutz zum 2:0 (64.) für den VfB. Die Stuttgarter verbesserten sich mit nun zwölf Punkten vorerst auf Platz zwei hinter Braunschweig. Nach Medien-Berichten soll am Mittwoch der Dortmunder Nachwuchstrainer Hannes Wolf beim VfB die Nachfolge des am Donnerstag zurückgetretenen Jos Luhukay antreten.