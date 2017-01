Mehrere Gewerkschaften klagen Verdi: Tarifeinheit höhlt Flächen- und Branchenverträge aus

Karlsruhe - Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat vor der Verhandlung am Bundesverfassungsgericht über das Tarifeinheitsgesetz ihre Kritik an der neuen Regelung bekräftigt. "Wir glauben, dass die Flächen- und Branchentarifverträge durch die Verbetrieblichung des Gesetzes ausgehöhlt werden", sagte die Vizevorsitzende Andrea Kocsis am Dienstag in Karlsruhe.