Entdeckung in Postfiliale Verdächtiges Paket: Polizei sperrt Autobahn

Ex-Star des FC Bayern polarisiert "Grütze!" Bundesliga-Manager wettert gegen Scholl

Mehmet Scholl sorgt mit seiner polemischen Generalkritik an der Trainerausbildung in Deutschland für Riesen-Aufruhr. Jetzt schießen Michael Reschke, Sportchef des VfB Stuttgart, und der DFB gegen den Ex-Star des FC Bayern. Ein betroffener Bundesliga-Trainer nimmt Scholl dagegen regelrecht in Schutz.