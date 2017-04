Plus 0,66 Prozent Autowerte lassen Dax wieder anziehen

Freistatt, Das große Backen, ... TV-Tipps am Mittwoch

In "Freistatt" (Das Erste) erlebt der 14-jährige Wolfgang militärischen Drill in einem Erziehungsheim. "Das große Backen" (Sat.1) meldet sich mit einem Promispezial zurück. In "Jumanji" (kabel eins) erwacht ein mysteriöses Brettspiel zum Leben.