Versuchter Totschlag Urteil im Prozess um Babys im Koffer erwartet

Hannover - Sie soll das lebend gefundene Mädchen nach der heimlichen Geburt im September in verschmutzte Tücher und Badematten gewickelt und in den Koffer gelegt haben, in dem sich bereits ein totes Baby befand. Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer fünf Jahre Haft gefordert und das Verhalten der Frau als egoistisch, verantwortungslos und gleichgültig bezeichnet. Die Verteidigung plädierte auf eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten. Die 22-Jährige habe keinen Tötungsvorsatz gehabt.