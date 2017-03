Eis-Burger und Co. Das sind die Trends in Deutschlands Eisdielen

KURIOSE SORTEN: Ein Dauerbrenner sind ungewöhnliche Eissorten. Gewöhnungsbedürftig ist eine aus Stuttgart: Das Eiscafé "Flori & Palma" verkauft die Sorte "Asphalt und Beton". Die sieht so aus wie sie heißt, schmeckt aber besser: Hinter der grauen Optik verbergen sich dunkle Vanille und natürlicher Farbstoff von Kohle, wie Eismacher Andrea Scopelliti erklärt. "Wir haben die Sorte im vergangenen Jahr wegen einer Baustelle vor unserer Tür spaßeshalber eingeführt", sagt er. Nun soll es sie dauerhaft geben.

Und wer sagt, dass Eis immer Milch oder Frucht enthalten muss? So mancher setzt inzwischen lieber auf Gemüse. Bei "Oak& Ice" in Berlin etwa bekommen Schleckermäuler etwa Eis mit Roter Beete. Eismacher Noack von "Schlecks" in Hamburg sieht noch weitere Trends: "Was super-beliebt ist, ist roher Keksteig", sagt der Hamburger. In New York gibt es dazu sogar einen eigenen Laden. Und: "Salz ist ein absoluter Trend". Beispielsweise in Form von Meersalz, Mini-Salzbrezeln oder Erdnussbutter im Eis.