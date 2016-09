Berlin - So seien im Lehramtsstudium nur in fünf Ländern Kurse zum Umgang mit sprachlicher Vielfalt per Gesetz verpflichtend, stellt der Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration (SVR) fest. In der Lehrerfortbildung gebe es immer noch zu wenig Qualifizierungsangebote für Sprachförderung und kulturelle Vielfalt, ermittelte das Mercator-Institut für Sprachförderung und Deutsch als Zweitsprache in dem SVR-Report.