Zwar nähert sich das Tief "Petra" mit Kaltluft von den Britischen Inseln allmählich, doch es kann dem Hoch "Johannes" zunächst nicht viel anhaben. Am Wochenende sorgt es für ein paar Schönheitsfehler in dem Bilderbuch-Spätsommerwetter. Zunächst sind dies aber nur ein paar dichtere Wolken und kurze Gewitter: Am Freitag in Südostbayern und am Samstagnachmittag im Nordwesten. "Erst zum Sonntag ziehen von Westen Wolken und Niederschlag auf, und das Gewitterrisiko steigt dabei wieder an", sagt Wieczorek. Damit ist aber noch nicht Schluss: "Aus jetziger Sicht scheint es in der kommenden Woche auch sommerlich weiterzugehen."