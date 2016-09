Nach Angaben des Deutschen Meeresmuseums in Stralsund war dies bereits die 21. Sichtung des etwa zehn Meter großen Tieres seit Ende Juli. Der Mann habe den Schrecken seines Lebens bekommen, sagte der Direktor des Meeresmuseums, Harald Benke. Kollisionen sind selten. Dabei handele es sich in der Regel – wie auch vermutlich jetzt – um Unfälle. Buckelwale gelten als nicht aggressiv gegenüber dem Menschen, wie Benke sagte.

Raues Wetter begünstigte Kollision

Das raue Wetter am Montag mit bis zu anderthalb Meter hohen Wellen könnte die Kollision begünstigt haben. "Bei solch aufgewühlter See ist es auch unter Wasser laut. Möglicherweise hat der Wal das Boot nicht geortet", ergänzte der Kurator für Meeressäuger, Michael Dähne. Zudem sei der Greifswalder Bodden sehr flach, so dass das Tier nicht – wie es Buckelwale üblicherweise tun – nach unten wegtauchen konnte. Auch war der Segler mit hoher Geschwindigkeit (elf Knoten/20 Kilometer pro Stunde) unterwegs.