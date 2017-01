bei Beerdigung des portugiesischen Ex-Präsidenten Schulz nicht bei SPD-Spitzentreffen in Düsseldorf dabei

Berlin - Am Treffen der SPD-Führnug an diesem Dienstag in Düsseldorf nimmt Noch-EU-Parlamentspräsident Martin Schulz nicht teil. Schulz, der nach Berlin wechselt und als möglicher Kanzlerkandidat gehandelt wird, nimmt an der Beerdigung des früheren portugiesischen Präsidenten Mario Soares in Lissabon teil, wie "Spiegel Online" und die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus Parteikreisen erfuhren.