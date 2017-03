Wurde immer besser Schon in Finnland winkt Dahlmeier der Gesamtweltcup

Kontiolahti - Seit ihrem ersten Auftritt auf der großen Biathlon-Bühne im Februar 2013 in Nove Mesto hat sich Laura Dahlmeier kontinuierlich in der Weltcup-Gesamtwertung verbessert. Nun könnte die 23-Jährige schon bei der vorletzten Station in Kontiolahti als erste deutsche Skijägerin nach Magdalena Neuner den Gesamtweltcup gewinnen. Sollte Dahlmeier (1.023 Punkte) in Finnland ihr drittes Karriere-Double aus Sprint und Verfolgung holen, müsste ihre tschechische Rivalin Gabriela Koukalova (911 Punkte) schon zweimal unter die Top-Drei kommen, um die Entscheidung bis zum Finale in der nächsten Woche in Oslo zu vertagen.