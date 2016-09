Türe war nicht richtig geschlossen

In den vergangenen zwei Jahren hatten bereits vier weitere Kängurus im Sauerland für Schlagzeilen gesorgt. Die Herkunft von "Skippy" Nummer 1 und 2 konnte nicht geklärt werden. "Skippy 1" wurde gefangen und von einem Züchter in Medebach in Obhut genommen. "Skippy 2" war allerdings in diesem Sommer ein trauriger Fall. Das Tier hüpfte auf der Bundesstraße 7 vor ein Auto und kam ums Leben. Die beiden weiteren Kängurus waren einem Züchter entlaufen. Auch hier gab es ein Unfallopfer, das andere Tier konnte unverletzt gefangen werden.