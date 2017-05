Plus 0,51 Prozent Dax auf Rekordhoch

Einzelkurse wurden von Geschäftszahlen bewegt: So büßten im Dax Infineon-Aktien 2,26 Prozent ein, nachdem der Halbleiterkonzern laut einem Börsianer "wenig inspirierende Quartalszahlen" vorgelegt hatte.

Siemens-Aktien fielen um mehr als 1 Prozent. Am Markt war bereits mit starken Quartalszahlen gerechnet worden. Zudem hatte das Papier erst im April ein Rekordhoch bei 133,40 Euro erreicht.

Mit einem neuen Rekordhoch bei 188,95 Euro wurden indes die Quartalszahlen des größten europäischen Sportartikelherstellers Adidas gefeiert. Zuletzt legten die Aktien als Dax-Favorit immer noch um 3,13 Prozent auf 187,85 Euro zu. Unter anderem wegen kräftiger Zuwächse in Nordamerika und China hatte der Umsatz im ersten Quartal kräftig zugelegt. Der operative Gewinn übertraf die Markterwartungen.

Um 1,17 Prozent legten die Anteilsscheine des Auto- und Motorradbauers BMW zu, der im ersten Quartal auch unter dem Strich deutlich mehr als vor einem Jahr verdiente. BMW bestätigte zudem seine Jahresziele.

Die Aktien von Bayer reagierten mit plus 0,58 Prozent auf die erste in den USA abgewiesene Klage zum Blutverdünner Xarelto. Insgesamt sind allerdings mehr als 18.000 Klagen gegen den deutschen Chemie- und Pharmakonzern sowie den US-Konzern Johnson & Johnson anhängig, die Xarelto in Zusammenarbeit entwickelt hatten.

Lesen Sie hier: Anleger vorsichtig nach neuerlichem Dax-Rekord