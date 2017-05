2. Bundesliga 32. Spieltag 1. FC Nürnberg hält die Klasse - Düsseldorf zittert

Auch nach dem Seitenwechsel wurde es aus Düsseldorfer Sicht nicht besser, obwohl die Fortuna nach der Einwechslung von Rouwen Hennings mit zwei Spitzen agierte. Fortuna-Torwart Michael Rensing bewahrte sein Team in der 52. Minute mit einer starken Parade nach einem Freistoß von Nejmeddin Daghfous vor einem Rückstand. Die Würzburger bestimmten in der Folge weiter das Geschehen, offenbarten aber einmal mehr ihre eklatante Abschlussschwäche. Erst Fröde besaß das nötige Fortune im Abschluss. Schauerte erlöste dann die Düsseldorfer mit dem Ausgleichstor in der Schlussminute der regulären Spielzeit.

1. FC Nürnberg hat den Kassenerhalt sicher

Der ehemalige deutsche Rekordmeister Nürnberg hat derweil seinen Vorsprung in der Zweitliga-Tabelle vor Sandhausen auf vier Punkte ausgebaut. Richard Sukuta-Pasu besaß vor 8408 Zuschauern in der ersten Halbzeit (20./27./30.) drei gute Chancen für die Gastgeber, um das 1:0 zu erzielen. Doch er vergab jeweils. Die Sandhäuser zeigten zunächst mehr Zielstrebigkeit. Der FCN tat sich schwer, um in Schwung zu kommen. Erst gegen Ende der ersten Hälfte wurde das Offensivspiel der Gäste effizienter.

Die beste Chance für die Franken besaß Hanno Behrens, der in der 40. Minute einen Kopfball auf die Latte des SVS-Tores setzte. Von dort sprang der Ball ins Tor-Aus. In der zweiten Halbzeit waren die Nürnberger die engagiertere und bessere Mannschaft. Ein ums andere Mal wurde Gefahr vor dem Sandhäuser Tor heraufbeschworen.