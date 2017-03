Washington - Durch den 29. Erfolg in dieser Saison konnten die Dallas Mavericks den Rückstand auf Playoff-Platz acht auf drei Siege verkürzen. Die Texaner gewannen in der nordamerikanischen Profiliga NBA zum siebten Mal in Serie bei den Washington Wizards (112:107). Nowitzki erzielte 20 Punkte für den NBA-Champion von 2011 und sorgte mit einem erfolgreichen Dreier anderthalb Minuten vor dem Ende für die Vorentscheidung (104:95). "Wir versuchen weiterhin den achten Platz anzugreifen, auch wenn es nach den beiden Niederlagen zuletzt nicht so gut aussah", erklärte der Würzburger.