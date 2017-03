NBA-Basketball Schröder führt Atlanta mit 31 Punkten zum Sieg

Die Mannschaft aus Georgia rangiert auf Platz fünf in der Eastern Conference. Der Spielmacher sorgte wieder für positive Schlagzeilen, nachdem er zuletzt mit internen Sperren, weniger Spielminuten oder Fehlern während des Matches auf sich aufmerksam machte. "Vor allem in hitzigen Matches bin ich besonders konkurrenzfähig", erklärte Schröder nach der Partie. "Heute hat es gut geklappt, so muss es weitergehen." Team-Kollege Paul Millsap ergänzte: "Er hat zuletzt nicht so viel gespielt, aber heute half er uns zu gewinnen. Ich sehe eine gewisse Reife und viel Wachstum in ihm."