Ein gutes Drittel Naturkosthandel behauptet sich gegen Bio im Supermarkt

Nürnberg - Trotz wachsenden Bioangebots in Supermärkten hat der Naturkostfachhandel seinen Marktanteil am Geschäft mit Naturkost erfolgreich verteidigt. Weiter fließe ein gutes Drittel der damit erwirtschafteten Umsätze in die Kassen der rund 2500 Fachläden in Deutschland, sagte die Geschäftsführerin des Bundesverbandes Naturkost Naturwaren (BNN), Elke Röder, im Vorfeld der Naturkostmesse Biofach der Deutschen Presse-Agentur.