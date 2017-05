Selbstständige sollen zahlen Nahles will umfassende Reformen bei Rentenversicherung

Berlin - Millionen Selbstständige sollen bei einem SPD-Wahlsieg in der kommenden Wahlperiode verpflichtet werden, in die Rentenkasse zu zahlen, wie Nahles in der "Rheinischen Post" (Donnerstag) ankündigte. "Ich will verhindern, dass die knapp drei Millionen Selbstständigen, die nicht in einem Versorgungswerk abgesichert sind, in Altersarmut landen", bekräftigte sie.