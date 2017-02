Einbruch der Bestellungen Nachfrage nach Maschinen "Made in Germany" 2016 gesunken

Lesen Sie auch: Rechtsstreit um Dekret - Große US-Firmen kritisieren vor Gericht Trumps Einreisestopp

Sorgen bereiten der Branche die protektionistischen Bestrebungen der Trump-Regierung, die zuletzt auch Deutschland wegen seiner Exportüberschüsse massiv kritisiert hatte. Die USA sind den Angaben zufolge der größte Einzelmarkt im Ausland für Maschinen "Made in Germany" - rund 12 Prozent der Exporte gehen in das Land. Zugleich sind die USA der größte Auslandsstandort. Jeder vierte im Ausland investierte Euro werde in den USA angelegt. "Insofern irrt Herr Trump, die USA wieder stärker zu machen - zur Nummer eins zu machen - ohne Hilfe dieser langjährigen Partner", sagte Wiechers.

Angesichts der politischen Unsicherheiten rechnet die Branche mit ihren mehr als einer Million Beschäftigten in Deutschland auch in diesem Jahr nicht mit einer kräftigen Belebung des Geschäfts. Der VDMA geht von einem leichten Produktionszuwachs von real 1 Prozent aus. Der Umsatz soll von geschätzt 220 Milliarden Euro auf 224 Milliarden Euro steigen.