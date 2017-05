1,8 Milliarden Euro Gewinn Lufthansa-Spitze präsentiert zweiten Rekordgewinn in Folge

Aktuell kämpfen in Europa die beiden hochverschuldeten Etihad-Beteiligungen Alitalia und Air Berlin ums Überleben und suchen nach neuen Partnern. Kreisen zufolge ist Lufthansa bei den Berlinern an einer noch engeren Kooperation interessiert, stößt dabei aber auf kartellrechtliche Schwierigkeiten. In Richtung Italien hat Finanzvorstand Ulrik Svensson noch vor wenigen Tagen abgewunken.