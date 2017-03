Im kommenden Jahr LTE-Funknetz auf dem Mond geplant

"Energie ist auf dem Mond sehr wertvoll", betont Böhme. Ein Rover habe im Schnitt 80 Watt für die Fortbewegung zur Verfügung. Klassische Kommunikationswege verbrauchten davon allein 60 Watt. LTE könne dagegen Bilder in zweistelligen Übertragungsraten senden und verbrauche dabei lediglich ein Watt. Somit könnten die kleinen Fahrzeuge viel länger unterwegs sein.

Mit LTE werde für die Kommunikation eine Standard-Technologie genutzt, die Stabilität und Geschwindigkeit verspreche, sagte Hannes Ametsreiter, Chef von Vodafone Deutschland. Die von Audi stammenden Rover können untereinander sowie mit dem Landemodul kommunizieren und dabei auch als Hotspot dienen. "Bislang erfindet jede Mission zum Mond das Rad neu, um Daten auszutauschen", sagt Böhme. "Wir setzen auf Etabliertes und legen damit auch den Grundstein für zukünftige Projekte." Die Basisstation sowie die Rover sollen nach Projektende vor Ort bleiben und künftigen Erkundungen zur Verfügung stehen.

Die Raumkapsel Alina sowie die Vehikel sollen auf der Mondoberfläche über 12 bis 15 Kilometern Entfernung hinweg miteinander Daten austauschen können. Der Ausflug soll etwa 14 Tage dauern. In dieser Zeitspanne wollen wir alle Forschungsziele erledigen, sagt Böhme.

Unter anderem verfolgt Böhme mit seinem internationalen Team auch ein Projekt für die NASA, bei dem das Pflanzenwachstum auf dem Mond erforscht werden soll. Die Rover sollen dabei kontinuierlich Fotos machen können. "Das war früher nur alle 10 bis 15 Minuten möglich - und das in schlechter Qualität."

Mit dem Projekt der privaten Raumfahrt hat Böhme mit seinem rund 70-köpfigen Team vor rund acht Jahren begonnen. Bis zu 100 Kilogramm kann das Landemodul inzwischen auf den Mond befördern. Es soll in der Nähe des Landeplatzes der letzten bemannten Mondmission Apollo 17 aufsetzen. Wichtigste Fracht werden die beiden "Lunar Quattro"-Rover von Audi sein, die die Oberfläche des Mondes erkunden sollen. Sie sowie das Landemodul will Vodafone auf der CeBIT in Hannover zeigen.