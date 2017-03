"Kein Neustart" Linke kritisiert "Schlupflöcher" für Atommüll-Export

Berlin - Bei der Linken im Bundestag stößt das geplante Gesetz für die Suche nach einem Endlager für hoch radioaktiven Atommüll auf Kritik. Der Entwurf, den Union, SPD und Grüne am Mittwoch vorstellen wollen, sei "kein Neustart" und korrigiere gravierende Mängel nicht, sagte der Abgeordnete Hubertus Zdebel der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. So gebe es Schlupflöcher beim geplanten Exportverbot für den Atommüll, etwa für den Forschungsreaktor Jülich. Dieser dürfe "vermeintlich" zur Vorbereitung der Endlagerung, der sogenannten Konditionierung, in die USA gebracht werden.