In Köln hat eine kurdische Demonstration mit mehreren tausend Teilnehmern begonnen. Viele von ihnen schwenkten Fahnen mit dem Bildnis von Abdullah Öcalan, des inhaftierten Anführers der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK. Auch auf der Bühne hing ein ein großes Bild von ihm.

Köln - Die PKK ist sowohl in der Türkei als auch in der EU und den USA als Terrororganisation eingestuft. In Deutschland ist sie seit 1993 verboten.