Grüne, FDP und AfD verlieren Umfrage: SPD legt an der Saar deutlich zu

In der Sonntagsfrage liefern sich SPD und Union in der Wählergunst Insa zufolge derzeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen. In der Umfrage für die "Bild"-Zeitung verlieren die Sozialdemokraten im Vergleich zur Vorwoche einen halben Punkt und kommen auf 31,5 Prozent.

Bei CDU/CSU würden demnach 30,5 Prozent der Befragten ihr Kreuzchen machen, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre. Auf die Grünen entfielen weiterhin 6,5 Prozent und auf die AfD 11 Prozent. Linke (8,5 Prozent) und FDP (7,5 Prozent) gewinnen der Umfrage zufolge je einen halben Prozentpunkt hinzu. Für die Liberalen ist es das beste Ergebnis seit dem Sommer.