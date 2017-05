BMW Open Kohlschreiber und Mischa Zverev in München schon draußen

Drei Deutsche hoffen damit auf den Sprung in die Vorschlussrunde. Tommy-Haas-Bezwinger Jan-Lennard Struff will am Freitag im direkten Duell nun auch den an Nummer drei gesetzten Alexander Zverev ausschalten. Qualifikant Yannick Hanfmann hofft gegen den Spanier Roberto Bautista Agut auf die nächste Überraschung.