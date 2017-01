"Dringend erforderlich" Kinder und Jugendliche besser vor "Cybergrooming" schützen

Rörig stellte eine Expertise mit dem Titel "Sexualisierte Grenzverletzungen und Gewalt mittels digitaler Medien" vor. Die Dimension des Problems wird nach Ansicht von Experten in der Öffentlichkeit erheblich unterschätzt. Die Psychologin Julia von Weiler der Organisation "Innocence in Danger" sprach von mehr als 700 000 Erwachsenen in Deutschland, die sexuelle Online-Kontakte zu Kindern hätten.