Münchner Golfturnier Kaymer fällt zum Start weit zurück

Beste Deutsche waren Alexander Knappe, Nicolai Von Dellingshausen und Florian Fritsch, die allesamt 69 Schläge benötigten und den geteilten 27. Platz belegten. Einen sehr schlechten Auftakt erwischte Marcel Siem, der sogar 76 Versuche für die 18 Löcher brauchte und nur geteilter 147. war. Der Ratinger muss nun am Freitag (Rundenstart um 7.30 Uhr) eine deutliche Leistungssteigerung hinlegen, um den Cut zu überstehen und die Qualifikation fürs Wochenende zu schaffen. In Führung bei dem mit zwei Millionen Euro dotierten Event in der Nähe des Münchner Flughafens lag der Australier Wade Ormsby (64 Schläge).