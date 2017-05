Mann erlitt Schlaganfall Johannitern droht erster Haftungsfall nach Hausnotruf

Seine Töchter verlangen mindestens 40.000 Euro Schmerzensgeld sowie Schadenersatz. In den Vorinstanzen blieben sie damit erfolglos. Der Senat zweifelte an diesen Urteilen. Minutenlang sei über den Notruf nur ein Stöhnen zu hören gewesen, sagte der Vorsitzende Richter, Ulrich Herrmann, in der Verhandlung. "Was hätte für den Mitarbeiter eigentlich noch hinzukommen müssen, damit er von einer schweren gesundheitlichen Schädigung ausgeht?", fragte er.